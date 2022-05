22.05.2022 ( vor 2 Stunden )



und Camilla sind unter die Schauspieler gegangen. Um das Platin-Jubiläum der Queen gebührend zu feiern, wirken der Prinz und die Herzogin nun bald in der britischen Kultseifenoper "EastEnders" mit. Bei dem Dreh "wussten die beiden nicht, was auf sie zukommt", verrät eine Darstellerin. Charles und Camilla sind unter die Schauspieler gegangen. Um das Platin-Jubiläum der Queen gebührend zu feiern, wirken der Prinz und die Herzogin nun bald in der britischen Kultseifenoper "EastEnders" mit. Bei dem Dreh "wussten die beiden nicht, was auf sie zukommt", verrät eine Darstellerin. 👓 Vollständige Meldung