Berlin (dpa) - Das Bundesgesundheitsministerium erwartet noch zunehmende Affenpocken -Fälle. "Aufgrund der vielfältigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen", heißt es in einem Bericht für den Gesundheitsausschuss des Bundestages.