23.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Das 9-Euro-Ticket entwickelt sich zu einem echten Verkaufsschlager: In Berlin werden binnen drei Tagen 130.000, zum bundesweiten Start nur digital 50.000 Tickets binnen weniger Stunden verkauft. Um den vielen Menschen auch Platz zu bieten, will die Deutsche Bahn zusätzliche Züge einsetzen.