Hertha BSC hatte in dieser Saison fast alles falsch gemacht – bis zu diesem Tag. Die HSV-Ikone Felix Magath hat seinem alten Klub den Aufstieg verwehrt und...

Es brodelt bei Hertha - „Ihr steigt ab“: In der Kabine geraten Magath und Boateng heftig aneinander Vor dem Relegationsspiel zum Verbleib in der Ersten Bundesliga geht es bei Hertha BSC hoch her: Trainer Felix Magath gerät in der Kabine mit einem seiner...

