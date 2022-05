25.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Mindestens 19 Kinder und zwei Erwachsene sind an einer Grundschule in Texas getötet worden. In den USA sorgen immer wieder solche Angriffe für Entsetzen.