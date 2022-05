25.05.2022 ( vor 2 Stunden )



Die Weltöffentlichkeit ist schockiert über die jüngsten Enthüllungen zur Situation der Uiguren in Die Weltöffentlichkeit ist schockiert über die jüngsten Enthüllungen zur Situation der Uiguren in China . Die Vereinten Nationen schicken eine Beauftragte ins Land. In einem gemeinsamen Gespräch will Präsident Xi Jinping hingegen eine "passende" Entwicklung der Menschenrechte erkennen. 👓 Vollständige Meldung