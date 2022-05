25.05.2022 ( vor 18 Stunden )



Er wollte den Mont-Saint-Michel "mal anders zeigen": In 100 Metern Höhe balanciert der Hochseilkünstler Nathan Paulin 2,2 Kilometer auf die berühmte Felseninsel in der Normandie zu und stellt dabei einen neuen Weltrekord auf. Der Franzose träumt aber bereits von der nächsten, noch längeren Strecke.