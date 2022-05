Ein Vorfall in Richardson sorgte am Mittwoch erneut für Aufregung. Die Polizei fand schwere Waffen im Kofferraum eines Jugendlichen.

Nach dem Schulmassaker in Uvalde ist es bei einer Pressekonferenz des texanischen Gouverneurs Greg Abott zu Tumulten gekommen. Sein Herausforderer Beto O'Rourke...

Der 18-jährige Amokläufer an einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas hat nach Angaben von Gouverneur Greg Abbott seine Pläne kurz vor der Tat auf Facebook...

In Texas kam es an einer Schule zu einem furchtbaren Gewaltakt: Ein Attentäter tötete 21 Menschen, darunter 19 Kinder. Der Schütze wurde von der Polizei...