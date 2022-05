27.05.2022 ( vor 18 Stunden )

Hat der oberösterreichische ÖVP- Seniorenbund (OÖSB) Teile der CoV-Hilfsgelder auch für Personalkosten verwendet? OÖSB-Obmann Josef Pühringer hatte in einem Interview mit den „Oberösterreichischen Nachrichten“ („OÖN“) gemeint, das Geld sei auch in Gehälter geflossen. Dem widersprach Freitagnachmittag allerdings Landesgeschäfstführer Franz Ebner. Unterdessen wurden auch Zahlungen in weiteren Bundesländern bekannt.