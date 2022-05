29.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Erstmals stehen sich Rafael Nadal und sein Onkel Toni in einem Match "gegenüber". Die Nummer fünf der Weltrangliste steht auf dem Court, sein Verwandter sollte in der Box sitzen. Doch wenn Rafael gegen Tonis Schützling Felix Auger-Aliassime spielt, verweigert der Onkel seinen Platz in der Box. Erstmals stehen sich Rafael Nadal und sein Onkel Toni in einem Match "gegenüber". Die Nummer fünf der Weltrangliste steht auf dem Court, sein Verwandter sollte in der Box sitzen. Doch wenn Rafael gegen Tonis Schützling Felix Auger-Aliassime spielt, verweigert der Onkel seinen Platz in der Box. 👓 Vollständige Meldung