Bei seinem Besuch jener Grundschule, an der ein Schütze vor wenigen Tagen 21 Leben auslöschte, spricht US-Präsident Biden lange mit den Familien der Opfer....

Biden nahm in der Kleinstadt Uvalde gemeinsam mit seiner Frau an einem Gottesdienst teil. Anschließend kam er mit Überlebenden und Angehörigen von Opfern...

Kriminalität: Biden besucht Texas nach Amoklauf an Schule mit 21 Toten Washington/Uvalde (dpa) - Fünf Tage nach dem verheerenden Amoklauf an einer Grundschule in Texas mit 21 Toten ist US-Präsident Joe Biden in den Bundesstaat...

