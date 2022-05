Unversehrt dank Schutzscheibe: "Mona Lisa" mit Torte beschmiert Angriff auf das berühmteste Lächeln der Welt: Am Sonntagnachmittag erhebt sich im Pariser Louvre plötzlich ein Mann mit einer Perücke aus einem Rollstuhl und...

n-tv.de vor 21 Stunden - Welt





Koch mit heißer Suppe misshandelt: Mann soll in Psychiatrie Weil er in einem Schnellrestaurant einen Koch angegriffen und mit heißer Suppe verbrüht haben soll, steht ein 37 Jahre alter Mann vor der Unterbringung in...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland