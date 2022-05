123 INFO DEUTSCHLAND Der FC Bayern gerät in Not: Der aggressivste Lewandowski, den es je gab #123INFO https://t.co/39iJc8Fz7K vor 1 Stunde FC Bayern Addict Der FC Bayern gerät in Not: Der aggressivste Lewandowski, den es je gab #FCBayern https://t.co/YfyYSxio0D vor 1 Stunde Sport bei ntv.de ⚽ Der FC Bayern gerät in Not: Der aggressivste Lewandowski, den es je gab https://t.co/pHVXaA7gtY vor 1 Stunde