31.05.2022 ( vor 6 Stunden )



Im Donbass versammelt sich laut Präsident Selenskyj nun die "maximale Kampfkraft der russischen Armee". So dringen erstmals russische Truppen in die umkämpfte Großstadt Sjewjerodonezk im Osten ein. Die EU zieht dagegen bei Sanktionen gegen Russland weiter die Daumenschrauben an. Im Donbass versammelt sich laut Präsident Selenskyj nun die "maximale Kampfkraft der russischen Armee". So dringen erstmals russische Truppen in die umkämpfte Großstadt Sjewjerodonezk im Osten ein. Die EU zieht dagegen bei Sanktionen gegen Russland weiter die Daumenschrauben an. 👓 Vollständige Meldung