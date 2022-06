02.06.2022 ( vor 9 Stunden )



Der Verband der Privatbanken in Deutschland geht noch in diesem Jahr von einer sinkenden Der Verband der Privatbanken in Deutschland geht noch in diesem Jahr von einer sinkenden Inflation aus. Allerdings wird das Zwei-Prozent-Ziel der EZB wohl auf lange Sicht deutlich überschritten werden. Verantwortlich dafür seien eher strukturelle Probleme, wie der Arbeitskräftemangel oder globale Lieferketten. 👓 Vollständige Meldung