02.06.2022 ( vor 3 Stunden )

Der ÖVP-U-Ausschuss hat erneut ein Regierungsmitglied geladen: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sollte zu Inseratenaffären im Ministerium und in Vorarlberg aussagen. In beiden Fällen sah er wenig Zuständigkeit bei sich selbst. Dafür kündigte er eine Neustrukturierung im Finanzministerium an.