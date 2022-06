03.06.2022 ( vor 3 Stunden )



Am morgigen Samstag wird die kleine Lilibet ein Jahr alt. Gefeiert werden soll der Geburtstag der Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan auch mit der Queen . Doch offenbar hat die Königin schon zuvor eine Gelegenheit genutzt, ihre Urenkelin kennenzulernen. Am Donnerstagabend soll es so weit gewesen sein.