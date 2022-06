04.06.2022 ( vor 3 Stunden )

1992 steigt der VfB Oldenburg fast in die Bundesliga auf, danach verschwindet der Nordklub zeitweise in der Bedeutungslosigkeit. In der kommenden Saison aber ist der VfB wieder drittklassig. Oldenburg gewinnt die Relegation gegen den BFC Dynamo, die Berliner Fans provozieren eine Spielunterbrechung.