05.06.2022 ( vor 18 Stunden )

Seit den Morgenstunden gewittert es in Süddeutschland. Meteorologen rechnen außerdem mit Hagel und starken Windböen. An Pfingstmontag sollen die Unwetter in den Norden weiterziehen. Im Südwesten Deutschlands hat das angekündigte Unwetter bereits einen ersten Niederschlagskomplex entladen. Das berich