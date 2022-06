07.06.2022 ( vor 4 Stunden )



Seit knapp einem Jahr untersucht eine UN-Kommission Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten in Seit knapp einem Jahr untersucht eine UN-Kommission Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten in Israel . Es soll zur Lösung im schwelenden Nahost-Konflikt mit Palästina beitragen. Der Bericht sieht die Hauptschuld bei Israel - das in den Ermittlungen eine "Hexenjagd" sieht. 👓 Vollständige Meldung