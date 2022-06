11.06.2022 ( vor 3 Stunden )



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch in Kiew angekündigt, die Analyse des EU-Beitrittsantrags der Ukraine Ende der kommenden Woche abzuschließen. Am Rande von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lobte sie am Samstag die gut funktionierende Verwaltung. Zugleich mahnte sie weitere Reformen an. Grundsätzlich würdigte sie „enorme Anstrengungen und Entschlossenheit“ der Ukraine auf dem Weg in die EU. 👓 Vollständige Meldung