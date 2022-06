18.06.2022 ( vor 13 Stunden )



Besser hätte das Formel-1-Qualifying in Kanada für Max Verstappen nicht laufen können. Der Red-Bull-Fahrer fährt auf abtrocknender Strecke auf Pole, die WM-Konkurrenz ist abgeschlagen. Fernando Alonso überragt, Mick Schumacher startet so weit vorne wie nie. Sebastian Vettel ist ratlos enttäuscht.