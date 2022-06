Waldenmonk Auch bei Tichy wird nicht nur der weiteren Befeuerung des Ukrainekriegs das Wort geredet, sondern auch einer »schne… https://t.co/CKYtHxmgBt vor 6 Sekunden Ambielex RT @RolandTichy: Wie aus Versehen blitzt ein Stück Realität in #AlleWill auf: "Mit Schaufeln kämpfen" will Die Ukraine. Ansonsten eine Send… vor 4 Minuten Krieg Ukraine - Invasion Russland Nachrichten DE Ukraine-Außenminister Dmytro Kuleba bei »Anne Will«: »..., dann werden wir mit Schaufeln kämpfen« Inhalt: Bei »Anne… https://t.co/vutZJmofnp vor 19 Minuten NeckmyHair @erler_ingo @MandolineRut @welt Russische Übermacht an Artillerie mind. 7:1, Übermacht an Truppenstärke 5:1. https://t.co/CVz1ABvCiW vor 24 Minuten Roland Tichy RT @TichysEinblick: Bei #AnneWill treffen die Bräsigkeit, in der Deutschland und die EU auf Veränderungen reagieren, und die Dramatik, mit… vor 24 Minuten Steffen Diese Rhetorik ist doch nicht zum aushalten. Kann sich gut mit Melnyk messen. Wir sollten dann halt Schaufel schick… https://t.co/BapSq6zFuo vor 28 Minuten