26.06.2022 ( vor 2 Stunden )



Offenbar alles, was in die Hände zu bekommen ist, wird bei einer Massenschlägerei in Essen eingesetzt. Die Polizei spricht von Möbeln und Geschirr, aber auch Messern und Stöcken. Auch in Worms kommt bei einer Massenschlägerei Mobiliar zum Einsatz.