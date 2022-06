26.06.2022 ( vor 2 Tagen )



Als Clubs und Bars wegen der Corona-Pandemie schließen, verlagert sich das Berliner Nachtleben in öffentliche Parkanlagen. Dort kommen noch immer Hunderte Menschen zusammen - nicht alle zum Feiern. Im Bezirk Mitte zieht die Polizei nach mehreren Straftaten in kurzer Zeit die Notbremse. Als Clubs und Bars wegen der Corona-Pandemie schließen, verlagert sich das Berliner Nachtleben in öffentliche Parkanlagen. Dort kommen noch immer Hunderte Menschen zusammen - nicht alle zum Feiern. Im Bezirk Mitte zieht die Polizei nach mehreren Straftaten in kurzer Zeit die Notbremse. 👓 Vollständige Meldung