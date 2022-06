26.06.2022 ( vor 1 Tag )



Am Samstag greift Russland zum ersten Mal seit mehreren Wochen die Ukraine wieder von Belarus aus an. Derweil kündigt Kremlchef Putin die Lieferung von atomwaffenfähigen Raketensystemen an das Nachbarland an. In Kiew befürchtet man, Moskau könnte Minsk in den Krieg hineinziehen. Der ukrainische Präsident Selsenkyj wendet sich nun mit einem Appell an die Bevölkerung von Belarus.