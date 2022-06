27.06.2022 ( vor 48 Minuten )

Der russische Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Industriestadt Krementschuk, 300 Kilometer südöstlich von Kiew, sorgt international für Entsetzen. Der UNO-Sicherheitsrat will sich am Dienstag damit beschäftigen. Der Angriff erfolgte tagsüber kurze Zeit nach einem Videoauftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem G-7-Treffen. Laut Selenskyj sollen sich mehr als 1.000 Menschen in dem Einkaufszentrum aufgehalten haben.