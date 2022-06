28.06.2022 ( vor 4 Stunden )



Beihilfe zum Mord in 3.518 Fällen: Das Landgericht Neuruppin hat einen 101-jährigen ehemaligen KZ-Wachmann für schuldig befunden. Nun ist das Urteil da. Ein ehemaliger Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen ist in Brandenburg zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgerich