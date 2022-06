29.06.2022 ( vor 2 Stunden )



In Deutschland werden wieder mehr Corona-Fälle registriert. Im Vergleich zur Vorwoche steigen alle Werte an. Das In Deutschland werden wieder mehr Corona-Fälle registriert. Im Vergleich zur Vorwoche steigen alle Werte an. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 646, 3 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeb 👓 Vollständige Meldung