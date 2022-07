02.07.2022 ( vor 4 Stunden )



Rekordspieler, Rekordtorschütze, Rekordvorbereiter - in der Champions League hält Cristiano Ronaldo zahlreiche Bestmarken, die er gerne weiter steigern möchte. Bei Manchester United ist das in der kommenden Saison jedoch unmöglich. Deshalb wünscht er sich nun einen Wechsel. Zum FC Bayern? 👓 Vollständige Meldung