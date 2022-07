04.07.2022 ( vor 18 Stunden )



Kurz nach dem Start des Formel-1-Rennens in Silverstone stürmen Demonstrierende auf die Strecke. Ein gefährlicher Protest an einer Stelle, an der Fahrer sonst mit 300 Kilometern pro Stunde unterwegs sind. Trotzdem zeigen die Piloten Verständnis. Allerdings nicht ohne kritische Worte.