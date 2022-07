Kai-Uwe Gösicke RT @Tagesspiegel: Kurz nach Beginn der Beratungen der G20 in Indonesien kommt es zum Eklat: Der russische Außenminister verlässt direkt nac… vor 9 Minuten Qu1ckAndDeadly ❌ 🇩🇪🕊️ RT @focusonline: G20-Eklat!: Entzog sich Baerbock-Rede: Lawrow verlässt Gipfel auf Bali vorzeitig https://t.co/knPyPSjhwL vor 14 Minuten Distel RT @ntvde: Eklat auf Bali: Lawrow verlässt G20-Treffen vorzeitig https://t.co/hyNGpZx2lC vor 16 Minuten WhistlePig RT @Tagesspiegel: Kurz nach Beginn der Beratungen der G20 in Indonesien kommt es zum Eklat: Der russische Außenminister verlässt direkt nac… vor 18 Minuten Stefania Falone RT @Tagesspiegel: Kurz nach Beginn der Beratungen der G20 in Indonesien kommt es zum Eklat: Der russische Außenminister verlässt direkt nac… vor 22 Minuten Lord Commander RT @friedhelm_mosel: Eklat auf Bali, Nein nur eine Show" - Lawrow verlässt G20-Treffen vorzeitig, klar bevor er nüchtern wird und dann noc… vor 29 Minuten