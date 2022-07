08.07.2022 ( vor 12 Stunden )



Er galt als Film-Rebell und eckte mit seiner Art oft in der Szene an. Nun ist Kult-Regisseur Klaus Lemke im Alter von 81 Jahren gestorben. Das etablierte Filmgeschäft und seine Regeln lehnte er stets ab. Er galt als Film-Rebell und eckte mit seiner Art oft in der Szene an. Nun ist Kult-Regisseur Klaus Lemke im Alter von 81 Jahren gestorben. Das etablierte Filmgeschäft und seine Regeln lehnte er stets ab. 👓 Vollständige Meldung