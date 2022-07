Effie RT @rosenbusch_: Sri Lanka: Demonstranten stürmen den Präsidentenpalast in der Hauptstadt. https://t.co/D7NsQLAqab vor 1 Minute Rainer Krause Sri Lanka erstes Opfer der globalen Krise +UPDATE (VIDEO)+ Aufge­brachte Demons­tranten stürmen Präsidentenpalast… https://t.co/yWHaZx4DtQ vor 3 Minuten Germany & friends 🇩🇪🇺🇸🇮🇱🇷🇺🇯🇵 RT @rosenbusch_: Sri Lanka: Demonstranten stürmen den Präsidentenpalast in der Hauptstadt. https://t.co/D7NsQLAqab vor 3 Minuten Alexander News (Sri Lanka: Demonstranten stürmen Präsidentenpalast) has been published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/ZMqCuJ3Xmg vor 4 Minuten Kevin RT @rosenbusch_: Sri Lanka: Demonstranten stürmen den Präsidentenpalast in der Hauptstadt. https://t.co/D7NsQLAqab vor 4 Minuten ? ? ? RT @rosenbusch_: Sri Lanka: Demonstranten stürmen den Präsidentenpalast in der Hauptstadt. https://t.co/D7NsQLAqab vor 5 Minuten