09.07.2022

Lange kämpft Mick Schumacher erfolgreich mit Lewis Hamilton . Doch kurz vor Ende des Sprintrennens in Österreich zieht der Brite an dem Deutschen vorbei und drängt ihn aus den Punkten. Vorne schnappt sich Max Verstappen souverän den Sieg. Für Sebastian Vettel endet der Formel-1-Sprint in der Box.