Ganz Japan steht unter Schock, seit am Freitag ein Attentäter Shinzo Abe erschoss. Nun wurde der Leichnam des Ex-Premiers in sein Tokioter Wohnhaus überführt....

"Der Attentäter hat der Partei womöglich einen Gefallen getan" Am Freitag stand die Welt in Japan für einen Moment still: Ex-Premier Shinzo Abe wurde erschossen. Das Attentat ist in vielerlei Hinsicht schockierend. Es ist...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland