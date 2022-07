10.07.2022 ( vor 4 Stunden )

Joe Biden macht auf seiner Nahost-Reise einen Zwischenstopp in Saudi-Arabien. Vor seinem Amtsantritt nannte der US-Präsident das Land noch einen "Paria-Staat". US-Präsident Joe Biden hat Kritik an seinem bevorstehenden Besuch in Saudi-Arabien zurückgewiesen. "Ich weiß, dass viele mit meiner Entschei