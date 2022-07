12.07.2022 ( vor 9 Stunden )



Sir Mo Farah ist nicht nur in Großbritannien eine Ikone. Der vierfache Olympiasieger ist einer der besten und erfolgreichsten Langstreckenläufer aller Zeiten. In einer BBC-Dokumentation berichtet er nun von seiner Lebenslüge: einem erzwungenen Leben unter falscher Identität.