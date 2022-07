Kurz vor Beginn der Zweitligasaison steht der HSV sportlich gut da – doch in der Führungsriege kriselt es, Mitarbeiter werden unruhig. Was ist da los?

Peter Neururer begleitet auch in der kommenden Saison als Experte bei Sport1 die 2. Bundesliga. Der Kult-Trainer äußert sich im Gespräch mit FOCUS Online...

Der HSV zwischen Großangriff und Zwietracht Vor seiner fünften Saison in der 2. Liga geht der HSV mit Nachdruck den Aufstieg an. Zeitgleich brennt es lichterloh in der Hamburger Chefetage. Wie soll das...

kicker vor 3 Tagen - Sport