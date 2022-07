16.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Was als routinemäßige Wartung beginnt, entwickelt sich zum internationalen Eklat: Das Hin und Her um die Lieferung der Siemens-Gasturbine aus Was als routinemäßige Wartung beginnt, entwickelt sich zum internationalen Eklat: Das Hin und Her um die Lieferung der Siemens-Gasturbine aus Kanada nach Russland geht in die nächste Runde. Nun stellt Gazprom weitere Bedingungen - und betont, wie "essenziell" die Turbine für Nord Stream 1 sei. 👓 Vollständige Meldung