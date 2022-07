Nach Bayern-Wechsel - Unerwartet meldet sich Klopp jetzt noch einmal über Mané zu Wort Während sich der FC Bayern über den Wechsel von Sadio Mané in die eigenen Reihen freut, schwelgt dessen ehemaliger Trainer Jürgen Klopp unerwartet in...

Focus Online vor 1 Woche - Sport





Red Wings holen Kasper in erstem Draft Die Detroit Red Wings haben sich die Rechte an Marco Kasper gesichert. Der 18-jährige Angreifer ist am Donnerstag beim Draft der National Hockey League (NHL) im...

ORF.at vor 1 Woche - Sport