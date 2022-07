17.07.2022 ( vor 5 Stunden )



Die zweite Liga hat kaum begonnen, da liefert sie wieder wunderbare Geschichten ab. Nach einer torlosen ersten Hälfte in allen Stadien beweist vor allen Dingen Geheimfavorit Paderborn für Tore, Tore, Tore. Auch der HSV gewinnt in Spiel eins nach der vergeigten Relegation.