18.07.2022 ( vor 2 Stunden )

Mit zwei Jahren Verspätung startet Lady Gaga am Sonntagabend endlich ihre Europatournee. In der ausverkauften Halle in Düsseldorf betont die Sängerin, wie sehr sie ihre Fans und die Bühne vermisst habe. Ihre Sorge, nie wieder auftreten zu können, war zum Glück unbegründet.