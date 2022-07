18.07.2022 ( vor 5 Stunden )

Die Hitzewelle beginnt: In Deutschland könnte es 40 Grad warm werden. Die gleichzeitige Dürre hat in Europa verheerende Folgen. Alle Infos im Newsblog. Temperaturen : Wie warm oder kalt wird es bei Ihnen? An heißen Tagen: Diese Tricks zeigen, ob Sie genug getrunken haben Zehn Tipps für Abkühlung: