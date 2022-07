19.07.2022 ( vor 9 Stunden )



In Ungarn sind Benzin und Diesel derzeit so billig wie nirgends sonst in Europa. Den Preis hat die Regierung per Verordnung festgelegt. Das bringt viele Tankstellenbetreiber in Existenznot und gefährdet mittelfristig die Versorgung. In Ungarn sind Benzin und Diesel derzeit so billig wie nirgends sonst in Europa. Den Preis hat die Regierung per Verordnung festgelegt. Das bringt viele Tankstellenbetreiber in Existenznot und gefährdet mittelfristig die Versorgung. 👓 Vollständige Meldung