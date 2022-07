20.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket? Eins für 29, 69 oder 365 Euro? Vorschläge gibt es viele, doch am Ende müssen laut Bundesverkehrsminister Wissing die Länder sehen, "wie sie das finanzieren wollen". Dass dies nicht Aufgabe des Bundes sei, liege schlichtweg an der Verfassung.