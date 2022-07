Lufthansa streicht weitere 2000 Flüge Das Chaos an deutschen Flughäfen hält an, die Lufthansa reagiert. In Frankfurt und München sollen weitere 2000 Verbindungen gestrichen werden – vor allem...

Spiegel vor 1 Woche - Wirtschaft DiePresse.com •ZEIT Online Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Schulen: 900.000 Euro für weitere Schwimmkurse in Niedersachsen Für Schwimmkurse in Niedersachsen stehen im kommenden Schuljahr weitere 900.000 Euro zur Verfügung. Damit soll der reguläre Schwimmunterricht durch...

abendblatt.de vor 1 Woche - Top