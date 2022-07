Analyse zum Zinsentscheid - Für den Mut der EZB werden wir noch einen hohen Preis zahlen Was kaum einer für möglich gehalten hätte, ist eingetreten: Die EZB setzt ein deutliches Zeichen im Kampf gegen die Inflation. Die kräftige Zinserhöhung hat...

Focus Online vor 3 Stunden - Finanzen





EZB-Leitzinserhöhung: So reagieren Ökonomen und Wirtschaftsvertreter Besser spät als nie: So lassen sich viele Reaktionen auf die historische Leitzinserhöhung der EZB zusammenfassen. Deutliche Kritik gibt es an Zentralbankchefin...

Spiegel vor 5 Stunden - Wirtschaft