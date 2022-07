22.07.2022 ( vor 14 Stunden )



Viel trinken und regelmäßig abkühlen, mahnen Ärzte angesichts der anhaltenden Hitzewelle in Südeuropa. Während die Gefahr von Waldbränden auch in Griechenland steigt, zählt Italien bereits über 30.000 Löscheinsätze. Nach einer kurzen Viel trinken und regelmäßig abkühlen, mahnen Ärzte angesichts der anhaltenden Hitzewelle in Südeuropa. Während die Gefahr von Waldbränden auch in Griechenland steigt, zählt Italien bereits über 30.000 Löscheinsätze. Nach einer kurzen Abkühlung wird es auch in Deutschland wieder heiß. 👓 Vollständige Meldung