Andreas Grunewald RT @BR24: #Russland dreht den Gashahn noch weiter zu: Der Energiekonzern Gazprom reduziert die täglichen #Gas-Lieferungen durch die Ostseep… vor 3 Minuten CONTOR FRANCK RT @faznet: Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter. Von diesem Dienstag an würden noch 20 Prozent oder… vor 8 Minuten Fradi Frad Dreizehn 🇭🇺🇩🇪🇬🇷 Wegen Reparatur einer Turbine: Gazprom senkt Lieferung durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent - https://t.co/O0PHqFcTKY https://t.co/QzLVv3jQw7 vor 13 Minuten Justus Bender RT @faznet: Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 weiter. Von diesem Dienstag an würden noch 20 Prozent oder… vor 21 Minuten Tiniko RT @emmiweberwebde1: Nord Stream 1: Gazprom drosselt Lieferung auf 20 Prozent Das mit den Turbinen, war das schon immer so ein Problem? F… vor 27 Minuten Effekthascherei #Gazprom senkt Lieferung durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent. "Wegen der Reparatur einer weiteren Turbine." https://t.co/GMiGennUgB vor 27 Minuten